UFC 274, Charles Oliveira vs Justin Gaethje stanotte in tv: programma, card, orario e streaming (Di sabato 7 maggio 2022) E' la notte di Ufc 274 e il main event è quello delle grandi occasioni: Charles Oliveira e Justin Gaethje sono pronti a sfidarsi in una situazione particolare: Oliveira ha mancato il peso e si è visto sfilare la cintura dei pesi leggeri e non potrà difenderla neanche in caso di vittoria. Solo Gaethje potrà essere il nuovo campione qualora trionfasse. L'evento (trasmesso in diretta da Dazn con telecronaca di Alex Dandi) è in programma a partire dalle 04:00 della notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio a Phoenix in Arizona, mentre il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00 del mattino. Ma non è tutto. Nell'undercard Rose Namajunas deve difendere la cintura dei pesi paglia contro Carla Esparza. Sempre nei pesi leggeri occhi puntati su Michael ...

