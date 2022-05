Roma | Mkhitaryan mette la finale di Conference nel mirino

Advertising

TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, ottimismo per il rinnovo di Mkhitaryan: Pinto al lavoro ???? #RomaLeicester #Roma #Mourinho… - infoitinterno : Roma, le ultime dall’infermeria: Mkhitaryan sarà a Tirana - Lore_QX : @gp4l4 @osimhenismo_ No, non è arabo e non riesco a capire su quali basi si poggi il piedistallo dal quale predichi… - CalcioPillole : #Roma, le ultime dall'infermeria: #Mkhitaryan sarà a Tirana. Infortunio Mkhitaryan, buone notizie dall'infermeria… - romanewseu : Roma, buone notizie: #Mkhitaryan punta Tirana ?? -

Laaspettaper la finale, 7 maggio 2022 - Henrikhscalpita per poter tornare in campo negli ultimi impegni di questa stagione. La grande esperienza dell'armento è stata ...... verrebbe da dire, e non solo perché dopo 31 anni latornerà a giocare una finale europea. Ad ... fatta eccezione al ritorno col Leicester per, è segno che ciò le azioni compiute negli ...Roma, 7 maggio 2022- Henrikh Mkhitaryan scalpita per poter tornare in campo negli ultimi impegni di questa stagione. La grande esperienza dell'armento è stata spesso un fattore determinante per la Rom ...Dopo il trionfo in semifinale di Conference League, lunedì sera la Roma di Mourinho si recherà a Firenze per una partita di vitale importanza nella corsa al quinto posto È uno scontro diretto per l’Eu ...