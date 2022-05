Primi verdetti in Premier League: dopo il Norwich retrocede un altro club! (Di sabato 7 maggio 2022) Iniziano ad arrivare i Primi nomi dei club retrocessi dalla Premier League, oggi si aggiunge un altro nome alla lista. Watford Crystal Palace Championshipdopo la promozione in Premier League della scorsa stagione finisce qui l’avventura nella massima serie inglese per il Watford. Una stagione disastrosa a cui non hanno giovato i vari cambi in panchina. I “calabroni” devono tornare in Championship, a decretare il verdetto finale è stata la sconfitta di oggi contro il Crystal Palace per 1-0. Non è servito neanche il supporto di Roy Hodgson, l’ormai noto allenatore era rientrato dalla pensione per aiutare il club ma non ha potuto fare molto. Hodgson infatti ha già annunciato il suo ritiro a fine stagione, queste le ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) Iniziano ad arrivare inomi dei club retrocessi dalla, oggi si aggiunge unnome alla lista. Watford Crystal Palace Championshipla promozione indella scorsa stagione finisce qui l’avventura nella massima serie inglese per il Watford. Una stagione disastrosa a cui non hanno giovato i vari cambi in panchina. I “calabroni” devono tornare in Championship, a decretare il verdetto finale è stata la sconfitta di oggi contro il Crystal Palace per 1-0. Non è servito neanche il supporto di Roy Hodgson, l’ormai noto allenatore era rientrato dalla pensione per aiutare il club ma non ha potuto fare molto. Hodgson infatti ha già annunciato il suo ritiro a fine stagione, queste le ...

