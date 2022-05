Onu: riaprire i porti in Ucraina per evitare carestia mondiale | Quattro esplosioni nella notte in Transnistria (Di sabato 7 maggio 2022) Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio', coprifuoco a .. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 maggio 2022) Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio', coprifuoco a ..

