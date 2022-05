Nave russa colpita all’Isola del Serpenti – video

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Unadella Russiamentre è ormeggiata nelle acque dell’Isola dei. Le forze armate dell’Ucraina diffondono ildell’operazione. Secondo i media ucraini, si tratta di un’imbarcazione in grado di trasportare veicoli militari ed equipaggiamenti per un carico di 45 tonnellate. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il conflitto continua sul Mar Nero, dove per i media ucraini sarebbe stata colpita e distrutta un'altra. E arriva l'appello dell'Onu che chiede di "riaprire i porti per evitare una ...Colpita altra: pietra tombale sulla conquista di Odessa Roma, 7 maggio 2022 - Guerra in Ucraina , le ultime notizie dal giorno 73 . Tutti i civili sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol,...(Adnkronos) - Una nave della Russia colpita mentre è ormeggiata nelle acque dell'Isola dei Serpenti. Secondo i media ucraini, si tratta di un'imbarcazione in grado di trasportare veicoli militari ed ...