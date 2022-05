Napoli, autista si rifiuta di farlo salire ubriaco sul bus e va in escandescenza (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’autista, vedendolo ubriaco, gli ha impedito di salire a bordo del bus e lui ha lanciato una bottiglia di vetro contro il mezzo danneggiando il parabrezza. E’ accaduto stamattina a Napoli, poco prima delle 4. Sono stati i carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto ad intervenire nel quartiere mercato, al corso Arnaldo Lucci, all’interno del parcheggio Metropark. Poco prima un 31enne georgiano senza fissa dimora in evidente stato di ebbrezza aveva lanciato la bottiglia contro l’autobus diretto in Polonia. I militari – con il supporto anche di altre pattuglie della compagnia Stella – sono riusciti a bloccarlo e a fargli prestare le prime cure dal personale del 118. L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’, vedendolo, gli ha impedito dia bordo del bus e lui ha lanciato una bottiglia di vetro contro il mezzo danneggiando il parabrezza. E’ accaduto stamattina a, poco prima delle 4. Sono stati i carabinieri della stazione diBorgoloreto ad intervenire nel quartiere mercato, al corso Arnaldo Lucci, all’interno del parcheggio Metropark. Poco prima un 31enne georgiano senza fissa dimora in evidente stato di ebbrezza aveva lanciato la bottiglia contro l’autobus diretto in Polonia. I militari – con il supporto anche di altre pattuglie della compagnia Stella – sono riusciti a bloccarlo e a fargli prestare le prime cure dal personale del 118. L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento. L'articolo ...

