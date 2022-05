Lotta scudetto, Moratti parla e i tifosi reagiscono: “E quando vi passa…” (Di sabato 7 maggio 2022) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha lanciato un suggerimento di calciomercato alla sua squadra per “chiudere un cerchio” aperto nel 2002. Inter e Milan si mantengono a pochissimi punti di distanza in classifica e probabilmente si contenderanno lo scudetto fino all’ultima giornata di Serie A. Per entrambe si tratta di anni importanti poiché con progetti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) L’ex presidente dell’Inter, Massimo, ha lanciato un suggerimento di calciomercato alla sua squadra per “chiudere un cerchio” aperto nel 2002. Inter e Milan si mantengono a pochissimi punti di distanza in classifica e probabilmente si contenderanno lofino all’ultima giornata di Serie A. Per entrambe si tratta di anni importanti poiché con progetti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

