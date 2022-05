È in radio e in digitale “Bologna Meraviglia” di Strade (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA – E’ in radio e nei digital store dal 6 maggio Bologna Meraviglia, il nuovo singolo di Strade. Spiega l’artista: “Bologna Meraviglia è il pezzo che tanti addetti ai lavori mi avevano sconsigliato di far uscire; è il film trash che non vogliamo ammettere di amare, è la moda brutta che seguiamo di nascosto, lo scheletro (sociale) che abbiamo tutti nell’armadio”. Strade è un progetto solista pop nato nel settembre del 2018 da Simone Ranalli, cantautore romano della scena underground indipendente. Classe ‘89, spirito brit pop e voce graffiata, dopo aver suonato in diverse formazioni, in Italia e fuori, inizia il suo progetto Strade. Sonorità pop italiane e inglesi si fondono con i synth e qualche elemento di elettronica, per accompagnare canzoni ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA – E’ ine nei digital store dal 6 maggio, il nuovo singolo di. Spiega l’artista: “è il pezzo che tanti addetti ai lavori mi avevano sconsigliato di far uscire; è il film trash che non vogliamo ammettere di amare, è la moda brutta che seguiamo di nascosto, lo scheletro (sociale) che abbiamo tutti nell’armadio”.è un progetto solista pop nato nel settembre del 2018 da Simone Ranalli, cantautore romano della scena underground indipendente. Classe ‘89, spirito brit pop e voce graffiata, dopo aver suonato in diverse formazioni, in Italia e fuori, inizia il suo progetto. Sonorità pop italiane e inglesi si fondono con i synth e qualche elemento di elettronica, per accompagnare canzoni ...

