DIRETTA Giro d’Italia 2022, cronometro Budapest LIVE: partito il primo corridore, l’Italia punta su Sobrero e Affini (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 14.00 partito Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)! A seguire lo sloveno della Bahrain Victorious Jan Tratnik, candidato alla top10. 13.58 Ormai ci siamo, l’attesa è agli sgoccioli! Sta per cominciare la cronometro di Budapest (9,2 km) che potrebbe riscrivere la classifica del Giro d’Italia 2022. 13.55 In ottica vittoria di tappa vale la pena tenere d’occhio questi nomi: Tom Domoulin, Joao Almeida, Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Tobias Foss, Jos Van Emden, Mathieu van der Poel, Thymen Arensman, Tobias Ludvigsson, Alex ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA14.00Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)! A seguire lo sloveno della Bahrain Victorious Jan Tratnik, candidato alla top10. 13.58 Ormai ci siamo, l’attesa è agli sgoccioli! Sta per cominciare ladi(9,2 km) che potrebbe riscrivere la classifica del. 13.55 In ottica vittoria di tappa vale la pena tenere d’occhio questi nomi: Tom Domoulin, Joao Almeida, Edoardo, Matteo, Tobias Foss, Jos Van Emden, Mathieu van der Poel, Thymen Arensman, Tobias Ludvigsson, Alex ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - sportface2016 : LIVE - #Giro105 Inizia la seconda tappa del #Giro2022, la cronometro di #Budapest! Segui la corsa in tempo reale co… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 cronometro Budapest LIVE: alle 14.00 parte il primo corridore l’Italia punta su Sobrero… - sportface2016 : #Giro105 Tutto pronto per la seconda tappa, la cronometro di #Budapest: ecco quando e come seguire la corsa in temp… - InesGiochi : @IsolaDeiFamosi Contentissima che duri fino al 27 giugno, ma la cavolata più grande, per quel che abbiamo letto in… -