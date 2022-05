Confindustria,con guerra e prezzi produzione - 2,5% ad aprile (Di sabato 7 maggio 2022) Il protrarsi del conflitto e delle tensioni sui prezzi delle commodity gela la produzione industriale che segna - 2,0% a marzo e - 2,5% ad aprile. Sono le stime del Centro Studi Confindustria che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Il protrarsi del conflitto e delle tensioni suidelle commodity gela laindustriale che segna - 2,0% a marzo e - 2,5% ad. Sono le stime del Centro Studiche ...

Advertising

sole24ore : ?? #CarloBonomi (#Confindustria) si schiera contro la misura varata dal #governo: - Confindustria : Per aumentare il potere d’acquisto dei #salari, #Confindustria propone il taglio del cuneo fiscale di 16 mld. Sul s… - raffaellapaita : Questa mattina Confindustria #Genova ci ha chiamato per chiedere ai parlamentari l’impegno con ogni forza per la re… - fisco24_info : Confindustria,con guerra e prezzi produzione -2,5% ad aprile: Ad aprile media prezzo gas su pre Covid +698% - iconanews : Confindustria,con guerra e prezzi produzione -2,5% ad aprile -