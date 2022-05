CIV Vallelunga | Gara 1 SBK | Pirro fugge e vince | ma che show dietro di lui - News

Advertising

forix : CIV SB, Vallelunga/1, fastest lap: Michele Pirro (Ducati), 1'36.263, 153.703 km/h - LiveGPit : CIV | SBK, Vallelunga Gara-1: Pirro imprendibile Di @TheRealDB88 - forix : CIV SB, Vallelunga/1, race: Michele Pirro (Ducati), 26'01.596, 151.598 km/h - motosprint : CIV #Vallelunga, Gara 1 #SBK: Pirro fugge e vince, ma che show dietro di lui ?? - forix : CIV SB, Vallelunga/1, starting grid: Michele Pirro, Alessandro Delbianco, Luca Vitali -

La giornata di gare delsul tracciato disi è aperta con un risultato all'apparenza scontato, ma che non racconta appieno le emozioni vissute nella Gara 1 della SBK italiana. MotoGP, Marquez: "Io come Rossi ...Dopo le Qualifiche 1 del venerdì , all'autodromo Piero Taruffi disono andati in scena i turni di Q2, utili a stabilire la griglia di partenza delle classi ...Tra le 600 in configurazione...A vincere è stato il poleman Michele Pirro, ormai mattatore della top class tricolore, padrone della manche del sabato (bagnata a tratti da qualche goccia di pioggia) dal primo all’ultimo giro ...La prima giornata del secondo round del CIV 2022 si è conclusa all'insegna dell'incertezza meteo. All'autodromo di Vallelunga, Vincenzo Lagonigro ha girato senza ricavare prestazioni rilevanti. Con de ...