Chi è l’ex marito di Veronica Peparini e quanti figli ha | in molti se lo chiedono

Leggi su sologossip

(Di sabato 7 maggio 2022) Chi èdi, attuale insegnante di Amici, eha? Insiqualche cosa in più su di lei. Un trio di professori davvero incredibile, quello che Maria De Filippi ha scelto per la sezione danza. Oltre alla new entry Raimondo Todaro, la padrona di casa ha confermato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.