Carabinieri, giornalisti e magistrati in campo in sostegno al popolo ucraino (Di sabato 7 maggio 2022) Solidarietà e sostegno al popolo ucraino. Questo il senso di un’iniziativa promossa ed organizzata dalla segreteria regionale Campania del Nuovo Sindaco Carabinieri (NSC), con il patrocinio del Comune di Volla e l’Ordine dei giornalisti della Campania. Carabinieri, giornalisti e magistrati daranno corso questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, ad un evento sportivo per sensibilizzare le comunità sulla infausta tragedia che sta colpendo il popolo ucraino e per esprimere allo stesso solidarietà e sostegno. Tre squadre, ciascuna delle quali rappresentativa di un comparto specifico della giustizia, si sfideranno così in un torneo di calcio ad otto, durante il quale – anche con il contributo della ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 7 maggio 2022) Solidarietà eal. Questo il senso di un’iniziativa promossa ed organizzata dalla segreteria regionale Campania del Nuovo Sindaco(NSC), con il patrocinio del Comune di Volla e l’Ordine deidella Campania.daranno corso questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, ad un evento sportivo per sensibilizzare le comunità sulla infausta tragedia che sta colpendo ile per esprimere allo stesso solidarietà e. Tre squadre, ciascuna delle quali rappresentativa di un comparto specifico della giustizia, si sfideranno così in un torneo di calcio ad otto, durante il quale – anche con il contributo della ...

