Vaticano | il Papa che si curava con la cocaina | clamoroso | il nome del Pontefice col vizietto

(Di venerdì 6 maggio 2022) Leone XIII è stato elettoquando aveva 68 anni. Ilperò era cagionevole di salute e, rivela in un articolo il Venerdì, il magazine de La Repubblica, era anche abituato "a un regime alimentare strampalato". Leone XIII, infatti per colazione prendeva del "brodo ristretto e tuorli d'uovo con il marsala". A pranzo gli veniva servita "un'ala di pollo" e a cena mangiava sempre "mezzo petto di pollo". A seguirlo in questa dieta a dir poco bizzarra, era il dottore Giuseppe Lapponi che si era convinto che i disturbi delpotessero essere alleviati con il consumo di una "birra pilsener non filtrata e prodotta a Praga". Proprio da allora la Pilsener Urquell, capostipite di tutte le chiare e prima pilsener al mondo, è entrata incon la sua "birra benedetta" e non ne è più uscita. Ma ...