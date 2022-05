Ucraina, in corso evacuazione civili da Azovstal. NYT, "007 Usa dietro l'uccisione dei generali russi" (Di venerdì 6 maggio 2022) "Mosca ha mentito ripetutamente a questo Consiglio con una sfrenata serie di disinformazioni", lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu Thomas-Greenfield. Mariupol è un "inferno", dicono il segretario... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 maggio 2022) "Mosca ha mentito ripetutamente a questo Consiglio con una sfrenata serie di disinformazioni", lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu Thomas-Greenfield. Mariupol è un "inferno", dicono il segretario...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha riferito alla tv ucraina che sono stati persi i contatti con… - Corriere : Azovstal, in corso evacuazione dal «paesaggio infernale». Cnn: intelligence Usa individuò Moskva - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Allarmi antiaereo sono in corso in quasi tutta l'Ucraina. Oltre a Leopoli e Kiev, esplosioni sarebbero s… - infoitinterno : Ucraina, in corso l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. Gli Usa attaccano la Russia: “Hann… - jmorat : RT @NessunLuogo24: Buongiorno. È il 72simo giorno di guerra in #Ucraina ed è in corso una terza operazione #ONU per evacuare i civili dal c… -