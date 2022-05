Ucraina, diretta. Aereo di Putin per la guerra nucleare alla parata del 9 maggio. Zelensky apre a pace con rinuncia alla Crimea (Di venerdì 6 maggio 2022) guerra in Ucraina, la diretta. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona di guerra di Mariupol un «inferno». L'Onu e il Comitato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 maggio 2022)in, la. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona didi Mariupol un «inferno». L'Onu e il Comitato...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le affermazioni del mini… - fattoquotidiano : Zelensky: ‘Disposti a pace sui confini del 23 febbraio’. Mosca: ‘Polonia minaccia integrità territoriale di Kiev’.… - Corriere : Azovstal, in corso evacuazione dal «paesaggio infernale». Cnn: intelligence Usa individuò Moskva - PetaroRomano : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che stava… - msn_italia : Ucraina, diretta. Zelensky apre a pace con rinuncia alla Crimea. Mosca: resteremo per sempre nel sud dell'Ucraina -