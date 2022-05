(Di venerdì 6 maggio 2022)continua a non giocare, ma ledilo allontanano d. Ecco la situazione dell’attaccante belga La nostalgia di Milano di Romeluè evidente. Il numero nove… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Calciomercatonews.com

Ieri a Wembley, stessa musica: la banda diha avuto la meglio sul Crystal Palace sempre per ... Undici minuti più tardi il gol del definitivo 2 - 0 cheil match: Timo Werner triangola in ...... James, Benzema, Valverde, Camavinga, Ziyech, Havertz, Carvajal e dalla panchinae ... All'88' il Villarreal pareggia, lae vola in semifinale: è Parejo a innescare il contropiede degli ... Tuchel chiude la porta all’Inter: le parole su Lukaku Le parole di Tuchel sembrano compromettere ulteriormente la già complicata trattativa del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter ...redazionejuvenews. Ormai è ufficiale che Antonio Rudiger lascerà il Chelsea a fine stagione. Il tecnico del Chelsea ha parlato alla vigilia del recupero di Premier… Leggi ...