Sulle tracce del passato, nell’essenza dei luoghi (Di venerdì 6 maggio 2022) L’essenza del viaggio, soprattutto in un posto che non si conosce ancora, è la scoperta. Lasciarsi catturare dalle radici, dai costumi tradizionali e dalle abitudini consolidate nella storia è il modo migliore per tornare a casa con un bagaglio ricco non solo di souvenir, ma di ricordi e immagini che rimangono impressi nella mente. Sempre più, oggi, sono i turisti che basano la loro voglia di viaggiare sull’esperienza: una parola che vuol dire tutto e può dire nulla. Cos’è, in una vacanza, l’esperienza? Può essere la visita a un museo che racchiude i cenni storiografici della destinazione scelta; si può visitare un parco naturale o fare un safari fotografico per immortalare la vastità e le innumerevoli mutazioni dell’ecosistema. Si può infine venire a contatto con popoli aborigeni e con villaggi nei quali, soprattutto nei paesi dell’America Latina e dell’Asia, si vive ancora con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) L’essenza del viaggio, soprattutto in un posto che non si conosce ancora, è la scoperta. Lasciarsi catturare dalle radici, dai costumi tradizionali e dalle abitudini consolidate nella storia è il modo migliore per tornare a casa con un bagaglio ricco non solo di souvenir, ma di ricordi e immagini che rimangono impressi nella mente. Sempre più, oggi, sono i turisti che basano la loro voglia di viaggiare sull’esperienza: una parola che vuol dire tutto e può dire nulla. Cos’è, in una vacanza, l’esperienza? Può essere la visita a un museo che racchiude i cenni storiografici della destinazione scelta; si può visitare un parco naturale o fare un safari fotografico per immortalare la vastità e le innumerevoli mutazioni dell’ecosistema. Si può infine venire a contatto con popoli aborigeni e con villaggi nei quali, soprattutto nei paesi dell’America Latina e dell’Asia, si vive ancora con i ...

Advertising

OstuniNotizie : I Carabinieri sono sulle tracce alcuni uomini autori di un furto in un appartamento alle porte di Ostuni - agodandaniela : RT @FataMorganaWeb: Mettendosi sulle tracce delle #donne che hanno esercitato il proprio diritto di fuga, Schmoll ricostruisce le trame del… - iceh4art : @ombranotturna Serpent & dove che non mi è piaciuto, punk 57 interrotto, il fabbricante idem, sulle tracce di jack… - ansa11 : @LucaPery @dchinellato @Gazzetta_it La prossima sicuro. Su questa: se non va bene gara3 (qualche minuto di zona, Wi… - camille_schmoll : RT @FataMorganaWeb: Mettendosi sulle tracce delle #donne che hanno esercitato il proprio diritto di fuga, Schmoll ricostruisce le trame del… -