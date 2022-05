Rigore al 96' e il Genoa batte la Juventus 2-1

Leggi su agi

(Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Ilribalta clamorosamente lanel finale e si prende un successo di una pesantezza unica per continuare a sperare nella salvezza. Finisce 2-1 con undecisivo di Criscito al 96', a neanche una settimana di distanza da quello cruciale sbagliato nel derby con la Sampdoria. Inutile il vantaggio momentaneo di Dybala, pareggiato da Gudmunsson prima del penalty decisivo: la squadra di Blessin sale a 28 punti a -1 dalla Salernitana che però dovrà giocare domenica contro il Cagliari, in quello che sarà uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla salvezza. I bianconeri partono bene e dopo appena cinque giri d'orologio creano la prima vera palla gol del match: Dybala propone un bel cross con il destro, Kean prende il tempo ad Hefti colpendo di testa da ottima posizione, ma indirizzando di un soffio alto rispetto ...