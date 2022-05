Previsione catastrofica sul gas | Chicco Testa spaventa tutti | VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022) A Stasera Italia, programma di approfondimento quotidiano condotto da Barbara Palombelli e in onda su Rete 4,rivela unada incubo: “Se rinunciassimo al gas russo, non passeremmo un inverno tranquillo”. Di fronte ad un'Italia che sarà presto a corto di energia e che continua, però, a supportare la resistenza ucraina impegnata a respingere gli attacchi del Cremlino,, dirigente d'azienda e ospite della puntata di venerdì 6 aprile, si è espresso in maniera esplicita sulle possibilità di un'autonomia dal gas russo: “Bisogna essere realistici, non saremo liberi dal gas russo prima della seconda metà del 2024”. L'Unione europea ha detto addio al carbone, mentre per il petrolio la decisione è più sofferta. Per l'inverno 2023 il governo Draghi conta di sostituire i ...

