Per il futuro di Mbappè è un rebus: c’è la notizia! (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tridente da sogno Mbappè-Neymar-Messi non ha per nulla reso reso secondo le aspettative, soprattutto con l’argentino che si è rivelato poco prolifico in zona gol. Questo tridente sembrava essere già finito con l’addio di Mbappè destinazione Real Madrid ma, da qualche settimana a questa parte, tutto sembra cambiato. Mbappè Psg Infatti, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i proprietari del Psg sono convinti di strappare il sì al francese, tanto che le negoziazioni con la madre a Doha sono state molto positive. Sono davvero ottimisti sulla buona conclusione della trattativa. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tridente da sogno-Neymar-Messi non ha per nulla reso reso secondo le aspettative, soprattutto con l’argentino che si è rivelato poco prolifico in zona gol. Questo tridente sembrava essere già finito con l’addio didestinazione Real Madrid ma, da qualche settimana a questa parte, tutto sembra cambiato.Psg Infatti, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i proprietari del Psg sono convinti di strappare il sì al francese, tanto che le negoziazioni con la madre a Doha sono state molto positive. Sono davvero ottimisti sulla buona conclusione della trattativa.

Advertising

pdnetwork : La crisi che stiamo vivendo impone una nuova visione del futuro ??Aboliamo diritto di veto dei singoli Paesi, per c… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - borghi_claudio : Tempo pessimo per il weekend ma bello per lunedì! Confermatissimo alle 17 l'incontro a Como - hotel Palace - con me… - Isonoire : RT @GuidoCrosetto: Potrei anche condividere ciò che ha detto ieri Draghi sul possibile allargamento futuro dell’UE ma lui non può assumere… - mtracca : Se davvero è questo il nostro futuro, ebbene cara Giorgia ci avevo fatto un pensierino, per forse, un domani, pross… -