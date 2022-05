Ospedale Cardarelli, pronto soccorso ancora pieno: oggi 180 accessi (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua il caos al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, che anche oggi ha visto un grande numero di accessi. pieno anche questa mattina il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli a Napoli che prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza dei pazienti nel reparto. Poca la folla dei parenti dei ricoverati Leggi su 2anews (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua il caos aldell’di Napoli, che ancheha visto un grande numero dianche questa mattina ildell’a Napoli che prosegue con 180nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza dei pazienti nel reparto. Poca la folla dei parenti dei ricoverati

Advertising

RaiNews : “Uomini e donne giacciono vicini nella stessa stanza d'ospedale in un groviglio di barelle contro ogni regola del d… - ciropellegrino : #DeLuca continua a parlare della guerra in Ucraina da presidente della Regione Campania quando invece dovrebbe CORR… - AndreaBS1976 : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… - QPeriscopica : RT @ilmanifesto: Napoli, ospedale Cardarelli: Pronto soccorso al collasso, medici in fuga | il manifesto - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… -