Nave Moskva, "da intelligence Usa informazioni a Kiev per colpirla" (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – informazioni d'intelligence fornite dagli Usa avrebbero aiutato l'Ucraina a colpire l'incrociatore russo Moskva, affondato a metà aprile, presumibilmente con missili anti-Nave ucraini anche se la Russia ha parlato di un incendio a bordo. Ma il governo Usa non era a conoscenza dei piani dell'Ucraina. Lo rivelano i media americani, lo scrivono il Washington Post e il New York Times citando fonti anonime a conoscenza della questione. Secondo Nbc News, su richiesta delle forze di Kiev, gli americani hanno confermato che una Nave nel Mar Nero segnalata dagli ucraini era l'incrociatore Moskva e hanno contribuito confermarne la posizione. Stando a una fonte Usa citata dal Post, nonostante il passaggio di informazioni di ...

