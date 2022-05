Naomi Scott, i look più belli sul red carpet (Di venerdì 6 maggio 2022) I fan Disney hanno avuto l’opportunità di conoscere Naomi Scott grazie al film live action di Aladdin, dove ha interpretato Jasmine. Di recente, l’attrice si è unita al cast di Anatomia di uno scandalo, nuova serie originale di Netflix. Naomi Scott ha avuto la possibilità di portare sul grande schermo una delle storie più amate dai fan della Disney. Non capita tutti i giorni di poter interpretare una delle principesse più coraggiose delle fiabe e l’attrice ha avuto questa possibilità nel 2019, quando Aladdin è arrivato in chiave live action sul grande schermo. La Disney, da anni, è impegnata a realizzare le trasposizioni in carne ed ossa dei suoi classici più amati e, dopo il successo incassato con Cenerentola, La bella e la bestia e Il re leone, è arrivato anche il momento del principe dei ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 maggio 2022) I fan Disney hanno avuto l’opportunità di conosceregrazie al film live action di Aladdin, dove ha interpretato Jasmine. Di recente, l’attrice si è unita al cast di Anatomia di uno scandalo, nuova serie originale di Netflix.ha avuto la possibilità di portare sul grande schermo una delle storie più amate dai fan della Disney. Non capita tutti i giorni di poter interpretare una delle principesse più coraggiose delle fiabe e l’attrice ha avuto questa possibilità nel 2019, quando Aladdin è arrivato in chiave live action sul grande schermo. La Disney, da anni, è impegnata a realizzare le trasposizioni in carne ed ossa dei suoi classici più amati e, dopo il successo incassato con Cenerentola, La bella e la bestia e Il re leone, è arrivato anche il momento del principe dei ...

WoodlandRiver : RT @HornyBoy968: Naomi Scott sexy scene. ?????? - nemelett : RT @s4lsedine: Tweet di apprezzamento per Naomi Scott nei panni di Jasmine ??????? - s4lsedine : Tweet di apprezzamento per Naomi Scott nei panni di Jasmine ??????? - dumurin : Lily James (Cenerentola) sarà al Met Gala domani! Quale altra Principessa Disney sarà presente? Penso che Halle Bai… - isis31226 : Amo con toda mi alma She’s so gone de Naomi Scott -