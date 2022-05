Melito | controlli in caseifici e in un’autofficina | raffica di sanzioni e sequestri

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Terra dei Fuochi, controlli in caseifici e officine dei Carabinieri - biancacle : RT @mattinodinapoli: Terra dei fuochi: controlli, multe e denunce ad aziende e officine tra Melito e Grumo - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Terra dei fuochi: controlli, multe e denunce ad aziende e officine tra Melito e Grumo - mattinodinapoli : Terra dei fuochi: controlli, multe e denunce ad aziende e officine tra Melito e Grumo -

Sempre ai militari hanno individuato e segnalato agli enti di competenza per il ripristino ... Durante i, i militari hanno trovato vecchi elettrodomestici, pezzi di carrozzeria di ...Sempre ai militari hanno individuato e segnalato agli enti di competenza per il ripristino ... Durante i, i carabinieri hanno trovato vecchi elettrodomestici, pezzi di carrozzeria di ...Continuano nell’area nord della provincia di Napoli i servizi “Terra dei Fuochi” dei Carabinieri del comando provinciale e coordinati dalla Prefettura volti alla sicurezza ambientale. A Melito di Napo ...Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via ...