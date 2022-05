Mariupol, “via da città e Azovstal altri 500 civili” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono stati portati via dall’acciaieria Azovstal e da Mariupol quasi 500 altri civili”. Lo ha scritto su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Kiev denuncia quindi bombardamenti delle forze russe nella notte contro due distretti della regione di Dnipropetrovsk. “Notte senza tregua. Gli occupanti russi hanno bombardato i distretti di Kryvyi Rih e Synelnykove – ha denunciato via Telegram il governatore Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta Ukrinform -. Le comunità di Zelenodolsk e Shyroke sono state colpite con i Grad”. Non vengono segnalate vittime. “Ieri sera i russi intendevano colpire lo stabilimento chimico. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dello stabilimento di Severodonetsk. Si sono incendiati i binari e l’erba su ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono stati portati via dall’acciaieriae daquasi 500”. Lo ha scritto su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Kiev denuncia quindi bombardamenti delle forze russe nella notte contro due distretti della regione di Dnipropetrovsk. “Notte senza tregua. Gli occupanti russi hanno bombardato i distretti di Kryvyi Rih e Synelnykove – ha denunciato via Telegram il governatore Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta Ukrinform -. Le comunità di Zelenodolsk e Shyroke sono state colpite con i Grad”. Non vengono segnalate vittime. “Ieri sera i russi intendevano colpire lo stabilimento chimico. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dello stabilimento di Severodonetsk. Si sono incendiati i binari e l’erba su ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Via da Azovstal, l'evacuazione dall'acciaieria di Mariupol #ANSA - eziomauro : Russia: giornalista arrestata per aver parlato dell'attacco aereo al teatro di Mariupol - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Zelensky annuncia che 100 civili hanno già lasciato l'acciaieria Azovstal #ANSA - Oxhine : RT @giusmo1: Russia: giornalista arrestata per aver parlato dell'attacco aereo al teatro di Mariupol - eluccellini : RT @a_lambardi: 'Chi ha sparato? Gli ucraini! Si posizionavano dietro le nostre case, la gente li supplicava di andare via per non diventar… -