Inzaghi | «I ragazzi hanno fatto una grande prova di carattere»

Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida vinta in rimonta dall'Inter: «Troppa foga all'inizio, dovevamo essere più ordinati» Ai microfoni di Dazn ecco le parole di Simone Inzaghi dopo il successo dell'Inter per 4-2 sull'Empoli. EMPOLI – «Nei primi 25 minuti troppa foga, loro giocano molto bene e dovevamo essere più ordinati senza palla. L'abbiamo pagato a caro prezzo, ma poi i ragazzi hanno fatto una grande prova di carattere. Questa è una grandissima iniezione di fiducia, dal 20 agosto stiamo andando forte e abbiamo speso tanto ma restiamo lì attaccati. Una squadra esperta come la nostra non deve prendere certi gol» COPPA ITALIA – «Dovremo essere bravi a recuperare le energie dopo una partita così intensa, ma ho avuto ottimi segnali ...

