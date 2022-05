Il leader gentile crea collaboratori responsabili

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) La congiuntura del lavoro oggi è in piena evoluzione, basti pensare a come lo smartworking abbia attivato nuove necessità e di conseguenza una nuova gestione del lavoro. In una recente ricerca di Reverse, condotta sia sui lavoratori che sulle aziende, per esempio, emerge tra le altre cose l’esigenza di lavorare per obiettivi per una efficiente gestione del remote working. Il 56% dei lavoratori afferma che la propria azienda ha riprogrammato il lavoro su obiettivi per agevolare il lavoro da remoto.Il 60% degli HR Manager intervistati afferma di aver introdotto o essere in procinto di introdurre modalita? di lavoro per obiettivi in cui l’orario e? fluido e non si timbra. È evidente come sia necessario mettere in moto nuove dinamiche per renderee “ingaggiati” gli stessi lavoratori: un tema cruciale in questo nuovo scenario. Nudge solutions program, ...