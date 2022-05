Il Codacons ci riprova: «Ripetere Milan-Spezia e Spezia-Lazio» (Di venerdì 6 maggio 2022) Nuova battaglia da parte del Codacons. L’associazione in difesa dei diritti dei consumatori ha depositato oggi un formale ricorso presso il Tribunale di Roma con la richiesta alla Federcalcio di ripetizione degli incontri di Serie A Milan-Spezia e Spezia-Lazio. «Entrambe le partite sono state decise da due macroscopici errori tecnici del direttore di gara, degli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Nuova battaglia da parte del. L’associazione in difesa dei diritti dei consumatori ha depositato oggi un formale ricorso presso il Tribunale di Roma con la richiesta alla Federcalcio di ripetizione degli incontri di Serie A. «Entrambe le partite sono state decise da due macroscopici errori tecnici del direttore di gara, degli L'articolo

Advertising

Hart82Sci : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… - Tiarossi2 : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… - ariolsz : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… - jordaoMinelo : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… -