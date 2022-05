IBI22 | verso la semifinale Nadal - Djokovic | il main draw maschile

Advertising

Sorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d'Italia che scatteranno domenica con gli incontri del main draw. Novak Djokovic potrebbe sfidare in semifinale Rafa Nadal, in una riedizione della ...Ma la stradala finale di sabato 7 maggio è ancora lunga e chissä quali altri sorprese ci regalerà la terra rossa spagnola. Gli appassionati non si perderanno nemmeno un'emozione sul nostro ...Wimbledon si prepara a escludere tennisti russi e bielorussi. Prima d'ora non era mai accaduto, anche perché gli atleti delle due Nazioni hanno potuto continuare a giocare ...