Guerra Ucraina: colpita una fregata russa nel Mar Nero. Mosca: 'Non useremo mai armi nucleari' (Di venerdì 6 maggio 2022) Le forze ucraine hanno rivendicato di aver centrato con un razzo la nave da Guerra Admiral Makarov e che starebbe bruciando vicino a Snake Island. Aerei russi stanno sorvolando proprio quell'area del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) Le forze ucraine hanno rivendicato di aver centrato con un razzo la nave daAdmiral Makarov e che starebbe bruciando vicino a Snake Island. Aerei russi stanno sorvolando proprio quell'area del ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - twitlalla : Leggo di personaggi +/- noti, che sparano stupidaggini (…) sulla guerra in #Ucraina e di telespettatori indignati.… - OttobreInfo : RT @michelegiorgio2: In Bosnia Erzegovina, i problemi assopiti ma mai del tutto superati con gli accordi di Dayton, sembrano voler riesplod… -