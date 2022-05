Advertising

Agenzia ANSA

Forte calo del prezzo delnaturale in Europa. L'indice di riferimento, ovvero i contratti sui future ad Amsterdam ( - 4,5%), sono scesi a 101,7 euro al MWh, rispetto ai 106,5 del giorno precedente. Un valore che si ...Tra le materie primein calo, a quota 99 euro al megawattora ( - 6,7%), sui livelli di venerdì scorso. Il petrolio invece è salito, con il Brent a quota 113 dollari al barile (+2%). Gas: chiude col prezzo in calo in Europa, 101,5 euro al MWh - Economia Tali strumenti ci consentono di risparmiare e di efficientare molti miliardi di metri cubi di gas con uno sforzo davvero esiguo ... Schermare le finestre di notte o durante le ore calde chiudendo ...(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Forte calo del prezzo del gas naturale in Europa. L'indice di riferimento, ovvero i contratti sui future ad Amsterdam (-4,5%), sono scesi a 101,7 euro al MWh, rispetto ai 106 ...