Fiumicino, al via la stagione balneare: ecco quando si parte (Di venerdì 6 maggio 2022) Fiumicino. Pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza balneare per la stagione estiva 2022 che si aprirà il prossimo 14 maggio e si chiuderà il 25 settembre. Esterino Montino, sindaco della località balneare, ha fatto presente che saranno principalmente due le novità sulla stagione che sta per iniziare. Quali? Novità previste dall’ordinanza balneare “Sono due le novità principali della stagione che sta per iniziare: una maggiore attenzione alle persone con disabilità e una nuova area dedicata al surf e al kitesurf”, dichiara il sindaco Esterino Montino. Come stabilito dall’ordinanza ogni stabilimento dovrà dotarsi passerelle percorribili dalle persone con disabilità che arrivino fino alle prime file di ombrelloni. Naturalmente in tutti gli stabilimenti dovranno essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022). Pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanzaper laestiva 2022 che si aprirà il prossimo 14 maggio e si chiuderà il 25 settembre. Esterino Montino, sindaco della località, ha fatto presente che saranno principalmente due le novità sullache sta per iniziare. Quali? Novità previste dall’ordinanza“Sono due le novità principali dellache sta per iniziare: una maggiore attenzione alle persone con disabilità e una nuova area dedicata al surf e al kitesurf”, dichiara il sindaco Esterino Montino. Come stabilito dall’ordinanza ogni stabilimento dovrà dotarsi passerelle percorribili dalle persone con disabilità che arrivino fino alle prime file di ombrelloni. Naturalmente in tutti gli stabilimenti dovranno essere ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, al via la stagione balneare: ecco quando si parte - ilfaroonline : Estate 2022 a Fiumicino, stagione balneare al via dal 14 maggio: regole e divieti - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Stagione balneare al via dal 14 maggio sulla costa di Fiumicino e Fregene - leggoit : Stagione balneare al via dal 14 maggio sulla costa di Fiumicino e Fregene - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Autostrada Roma-Fiumicino e Via Pontina > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio -