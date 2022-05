Eva Henger torna in sala operatoria (Di venerdì 6 maggio 2022) Non bastavano le fratture riportate in seguito all’incidente avvenuto in Ungheria. A complicare lo stato di salute della donna anche un’infezione al braccio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Non bastavano le fratture riportate in seguito all’incidente avvenuto in Ungheria. A complicare lo stato di salute della donna anche un’infezione al braccio

Advertising

CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE - Le condizioni di Eva Henger peggiorano: operata d'urgenza: Cosa sta succedendo ??… - ParliamoDiNews : Eva Henger: il braccio in setticemia | Gossip Blog #henger #braccio #setticemia #gossip #blog - 24Trends_Italia : 1. Nicoletta Mantovani - 20mille+ 2. Eva Henger ultime notizie - 20mille+ 3. Alcaraz - 10mille+ 4. Metaverso - 10mi… - ParliamoDiNews : Pomeriggio 5, Barbara D`Urso mostra la foto del piede fratturato di Eva Henger: “Sono immagini forti. Se non ve la… - ParliamoDiNews : Eva Henger ultime notizie: come sta?/ Piede fratturato su più parti e braccio... #EvaHenger -