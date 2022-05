Corsa scudetto, Lippi: “Bologna-Inter ha cambiato tutto” (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel corso di un'Intervista alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi si è espresso sulla Corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel corso di un'vista alla Gazzetta dello Sport, Marcellosi è espresso sullache vedrà impegnate Milan ed

Advertising

GioC2392 : RT @PandArancio: Lo scudetto l'abbiamo perso a Bologna ma i milanisti hanno creato la #narrazione dell'Empoli che deve fermarci per vendica… - FcInterNewsit : Corsa #scudetto, il fattore portieri ?? ????? - EItonMcCartney : RT @PandArancio: Lo scudetto l'abbiamo perso a Bologna ma i milanisti hanno creato la #narrazione dell'Empoli che deve fermarci per vendica… - PandArancio : Lo scudetto l'abbiamo perso a Bologna ma i milanisti hanno creato la #narrazione dell'Empoli che deve fermarci per… - Logan_MF93 : @allocopicas Ho visto fischiarmi contro un rigore per fallo di petto a Firenze, secondo te dovrei credere che il ca… -