Classifica Giro d’Italia 2022 | Mathieu Van Der Poel Maglia Rosa | Bilbao guadagna | 21° Nibali | Fortunato a 48?

Oggi, venerdì 6 maggio, è andata in scena la prima tappa del Giro d'Italia 2022 di ciclismo su strada: la frazione Budapest-Visegrád, di 195 km, ha consegnato la prima Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, con il miglior tempo. Trattandosi della prima frazione della Corsa Rosa, ovviamente il simbolo del primato viene indossato dal vincitore odierno, ovvero il neerlandese Mathieu Van Der Poel, dell'Alpecin-Fenix, che vanta 4? di margine sull'eritreo Biniam Girmay, secondo, e 6? sull'iberico Peio Bilbao. Il miglior italiano è Diego Ulissi, ottavo a 10?.

