Castrovilli: «Tutto procede per il verso giusto. Non lascerà nulla al caso» (Di venerdì 6 maggio 2022) . Le parole del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha pubblicato un video-messaggio sui suoi canali social in cui aggiorna i tifosi sulle sue condizioni a due settimane dall’intervento al ginocchio. Le sue parole: «Ciao a tutti, dopo il post nel giorno dell’operazione, da oggi continuerò a raccontare il mio percorso di recupero, per condividere con voi questa, a suo modo, avventura. Proprio ieri ho fatto la prima visita di controllo a Villa Stuart a due settimane dall’operazione. Tolti i punti, fatti i primi test. E Tutto procede per il verso giusto: sono super carico per continuare il mio percorso di recupero, giorno dopo giorno! Ogni dettaglio è importante, e non voglio lasciare nulla al caso. Ringrazio tutti per il supporto costante che mi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) . Le parole del centrocampista della Fiorentina Gaetanoha pubblicato un video-messaggio sui suoi canali social in cui aggiorna i tifosi sulle sue condizioni a due settimane dall’intervento al ginocchio. Le sue parole: «Ciao a tutti, dopo il post nel giorno dell’operazione, da oggi continuerò a raccontare il mio percorso di recupero, per condividere con voi questa, a suo modo, avventura. Proprio ieri ho fatto la prima visita di controllo a Villa Stuart a due settimane dall’operazione. Tolti i punti, fatti i primi test. Eper il: sono super carico per continuare il mio percorso di recupero, giorno dopo giorno! Ogni dettaglio è importante, e non voglio lasciareal. Ringrazio tutti per il supporto costante che mi ...

