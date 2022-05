BTOMAIL | tecnologia e formazione cambiano il mercato italiano dei database B2B Prossimo obiettivo la Spagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Roma, 6 maggio 2022) - Utilizzando una propria piattaforma tecnologica che sfrutta l'Intelligenza Artificiale, l'azienda ha sviluppato une-mail centrico, registrando una crescita del 400% negli ultimi 3 anni. Roma, 6 maggio 2022 - L'e-mail, soprattutto nelB2B, è lo strumento di comunicazione più utilizzato. Secondo un'indagine di Statista nel 2021 ne sono state inviate oltre 4.1 miliardi, e si stima che nel 2025 saranno almeno 4.5 miliardi, circa la metà della popolazione globale. Uno mezzo importantissimo non solo per mantenere i rapporti con clienti e fornitori, ma anche per cercare nuovi clienti. Per questo l'e-mail marketing è da sempre una delle leve considerate maggiormente strategiche dagli imprenditori di tutto il mondo. In questo ambito,, azienda italiana fondata nel 2015, può certamente essere ...