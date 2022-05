Bray Wyatt è stato licenziato dalla WWE per la cospicua cifra percepita?

(Di venerdì 6 maggio 2022)WWE nel luglio dello scorso anno e questo ha scioccato completamente l’industria del pro wrestling. Jim Ross ha persino dichiarato che il rilascio didimostra che la compagnia ha una cattiva gestione. Il personaggio del Fiend era una delle gimmick più originali nella storia della federazione. In un ambiente creativamente limitato come la WWE, i fan si sono chiesti quanto controllo artistico avesse realmente. Ingaggio importante I 12 anni di carriera dicon la compagnia si sono conclusi in quello che èforse il licenziamento più sorprendente del 2021. Era una grande star e un personaggio di spicco riguardo al merchandising. Secondo rumor, “The Fiend” stava ...

Elimination Chamber 2017: vs AJ Styles vs John Cena (C) vs Dean Ambrose vs The Miz vs Baron Corbin La consacrazione del leader della Family. schienò AJ Styles con la ... Bray Wyatt e Jojo si sposeranno Uno dei rilasci più importanti e inaspettati della WWE nel corso del 2021 è stato senza dubbio quello di Bray Wyatt, che ha letteralmente lasciato senza parole i fan. Durante l'ultima puntata del ... Ecco le cifre dell'ingaggio di Bray Wyatt in WWE prima del suo rilascio. Nelle ultime settimane si è largamente parlato di un presunto ritorno sulle scene da parte di Bray Wyatt il quale avrebbe avanz ...