Andreazzoli: «Noi abbiamo regalato due gol in 5 minuti» (Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole dell’allenatore dell’Empoli dopo la sconfitta contro l’Inter dopo essere andati in vantaggio: «Hanno vinto i migliori» Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inter. Le sue parole «Molto semplicemente oggi ha vinto la squadra migliore e che ha prodotto di più. Ad onor del vero potevamo essere un pochino più avvantaggiati se non ci fossimo fatti l’autogol. Il finale del primo tempo ci ha un pochino fiaccato, ma va dato ampio merito all’Inter. Partite così per fare risultato ti deve andare tutto bene e noi non siamo stati baciati dalla fortuna sui cambi». ASLLANI – «Ad Asllani dico di non cambiare nulla di quello che è e di come lavora, e che se segue questo consiglio la strada è tracciata». IL GIOCO – «Noi siamo talmente più deboli di queste squadre che dobbiamo poggiarci alle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole dell’allenatore dell’Empoli dopo la sconfitta contro l’Inter dopo essere andati in vantaggio: «Hanno vinto i migliori» Il tecnico dell’Empoli, Aurelio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inter. Le sue parole «Molto semplicemente oggi ha vinto la squadra migliore e che ha prodotto di più. Ad onor del vero potevamo essere un pochino più avvantaggiati se non ci fossimo fatti l’autogol. Il finale del primo tempo ci ha un pochino fiaccato, ma va dato ampio merito all’Inter. Partite così per fare risultato ti deve andare tutto bene e noi non siamo stati baciati dalla fortuna sui cambi». ASLLANI – «Ad Asllani dico di non cambiare nulla di quello che è e di come lavora, e che se segue questo consiglio la strada è tracciata». IL GIOCO – «Noi siamo talmente più deboli di queste squadre che dobbiamo poggiarci alle ...

