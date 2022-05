Acceleratore premuto sullo stile (Di venerdì 6 maggio 2022) Chanel accelera con la Resort. E sceglie il Monte-Carlo Beach Hotel per presentare una collezione che scala rapidamente l’asticella del glamour. Ispirazioni racing e accenti brillanti in chiave gioiello, i due main “sponsor” della sfilata 2023, che ha visto il molo dell’iconico albergo in Francia trasformarsi in passerella. A bordo pista-riviera, oltre a ombrelloni e cabine a righe in puro stile francese, un parterre di star, da Carolina di Monaco a Vanessa Paradis a Kristen Stewart. Chanel Resort 2022/2023 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Chanel accelera con la Resort. E sceglie il Monte-Carlo Beach Hotel per presentare una collezione che scala rapidamente l’asticella del glamour. Ispirazioni racing e accenti brillanti in chiave gioiello, i due main “sponsor” della sfilata 2023, che ha visto il molo dell’iconico albergo in Francia trasformarsi in passerella. A bordo pista-riviera, oltre a ombrelloni e cabine a righe in purofrancese, un parterre di star, da Carolina di Monaco a Vanessa Paradis a Kristen Stewart. Chanel Resort 2022/2023 guarda le foto Leggi anche ...

