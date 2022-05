Zelensky sconvolto per la morte di Markov: "Tuo figlio deve sapere...", chi era quest'uomo (Di giovedì 5 maggio 2022) Un videomessaggio drammatico, appassionato, rabbioso e commosso, quello di Volodymyr Zelensky. Un intervento video, di quelli a cui siamo abituati da che è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, in cui il premier ucraino ha annunciato la morte di Oleksandr Markov. Markov era un giornalista dei canali Tv Dom e Ukraina 24, ma soprattutto ora era un militare delle forze armate di Kiev: si era infatti arruolato nella resistenza. Aveva 36 anni ed è stato ucciso nella regione di Kharkiev nelle ultime ore, nel corso dei combattimenti per il controllo della città di Izium. E Zelensky, rabbioso e commosso, lo ha voluto ricordare. Ha voluto spendere parole per Markov, cariche di gratitudine e passione: "Che suo figlio Vladyslav lo sappia: la Russia si porterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Un videomessaggio drammatico, appassionato, rabbioso e commosso, quello di Volodymyr. Un intervento video, di quelli a cui siamo abituati da che è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, in cui il premier ucraino ha annunciato ladi Oleksandrera un giornalista dei canali Tv Dom e Ukraina 24, ma soprattutto ora era un militare delle forze armate di Kiev: si era infatti arruolato nella resistenza. Aveva 36 anni ed è stato ucciso nella regione di Kharkiev nelle ultime ore, nel corso dei combattimenti per il controllo della città di Izium. E, rabbioso e commosso, lo ha voluto ricordare. Ha voluto spendere parole per, cariche di gratitudine e passione: "Che suoVladyslav lo sappia: la Russia si porterà ...

