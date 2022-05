Ultime Notizie – Real-City | Allegri | “Bravo Ancelotti | allenatore classico che non passa di moda”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Devo fare i complimenti adsono contento per quello che ha fatto. È stato criticato perché non è undi. Le modeno i classici restano e Carlo è un. Credo che per lui vincere cinque campionati sia straordinario. C’è solo da applaudire”. Massimilianodella Juventus, rende omaggio a Carloche, alla guida delMadrid, ha conquistato la qualificazione alla finale di Champions League dopo l’impresa in semifinale contro il Manchester. La Juve si prepara ad affrontare il Genoa in una sfida che per i bianconeri serve solo come preparazione alla finale di Coppa Italia. “La partita di domani servirà per fare più punti ...