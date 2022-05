Sinner-Auger-Aliassime oggi, ATP Madrid 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) Jannik Sinner continua il suo percorso nel Masters1000 di Madrid. Dopo il debutto vinto faticosamente contro Tommy Paul, il tennista altoatesino ha messo in campo una prestazione più concreta con Alex De Minaur, che ha racimolato soltanto cinque giochi nella sfida di ieri. Ora si corre a perdifiato fino alla finale, l’azzurro incrocerà le armi in un match che si preannuncia scoppiettante con Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 10 del mondo, è finalmente riuscito a cancellare lo ‘zero’ nella casella titoli vinti in carriera grazie al successo a Rotterdam con Stefanos Tsitsipas; ha poi vissuto due mesi un po’ avari di risultati, incassando qualche sconfitta di troppo negli ultimi tempi con giocatori come Alex Molcan (a Marrakech) e il nostro Lorenzo Musetti (al debutto a Montecarlo). Per spazzare via tutti i dubbi ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Jannikcontinua il suo percorso nel Masters1000 di. Dopo il debutto vinto faticosamente contro Tommy Paul, il tennista altoatesino ha messo in campo una prestazione più concreta con Alex De Minaur, che ha racimolato soltanto cinque giochi nella sfida di ieri. Ora si corre a perdifiato fino alla finale, l’azzurro incrocerà le armi in un match che si preannuncia scoppiettante con Felix. Il canadese, numero 10 del mondo, è finalmente riuscito a cancellare lo ‘zero’ nella casella titoli vinti in carriera grazie al successo a Rotterdam con Stefanos Tsitsipas; ha poi vissuto due mesi un po’ avari di risultati, incassando qualche sconfitta di troppo negli ultimi tempi con giocatori come Alex Molcan (a Marrakech) e il nostro Lorenzo Musetti (al debutto a Montecarlo). Per spazzare via tutti i dubbi ...

