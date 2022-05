Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la prima tappa delle World Series: c’è Gregorio Paltrinieri (Di giovedì 5 maggio 2022) La squadra di Nuoto di fondo italiana al via della prima tappa delle World Series, massimo circuito internazionale delle acque libere, prende forma. La FederNuoto ha comunicato, infatti, l’elenco dei convocati del primo round a Setubal, in Portogallo, i prossimi 28 e 29 maggio. L’ELENCO DEI convocati Atleti: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuto), Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Mario Sanzullo e Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Martina De Memme ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) La squadra didiitaliana al via della, massimo circuito internazionaleacque libere, prende forma. La Federha comunicato, infatti, l’elenco deidel primo round a Setubal, in Portogallo, i prossimi 28 e 29 maggio. L’ELENCO DEIAtleti:(Fiamme Oro/Coopernuto), Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Mario Sanzullo e Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Martina De Memme ...

Advertising

corsia4it : #openwater scopriamo tappa per tappa quali sono le novità che ci attendono e quali i punti fermi di questa nuova st… - GermandoGermano : RT @Roberta67283980: @King1Brutal Se non vedo il fondo, col cazzo ci nuoto. Mi angoscia nuotare sopra le alghe a 2 metri dalla riva in Sard… - Roberta67283980 : @King1Brutal Se non vedo il fondo, col cazzo ci nuoto. Mi angoscia nuotare sopra le alghe a 2 metri dalla riva in S… - Miceli11Zaira : @Alfio30538482 Sono sveglia per il nuoto,ho gli allenamenti. Ma non ho riposato molto,quindi di bene le energie e d… - yukvine : RT @fyodorapologist: IN FONDO AL MAR IN FONDO AL MAR TUTTO BAGNATO È MOLTO MEGLIO CREDI A ME QUELLI LASSÙ CHE SGOBBANO SOTTO A QUEL SOLE SV… -