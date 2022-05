Napoli: il pronto soccorso del Cardarelli è ancora sovraffollato (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è bastato il clamore mediatico. Né le annunciate dimissioni di 25 medici del pronto soccorso. Quelle immagini che ieri, 4 maggio, mostravano pazienti ammassati in barella senza alcun tipo di distanziamento si ripetono anche oggi. Siamo al Cardarelli di Napoli, l’ospedale più grande del Sud Italia. Nel video di cui iNews24 è giunto in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è bastato il clamore mediatico. Né le annunciate dimissioni di 25 medici del. Quelle immagini che ieri, 4 maggio, mostravano pazienti ammassati in barella senza alcun tipo di distanziamento si ripetono anche oggi. Siamo aldi, l’ospedale più grande del Sud Italia. Nel video di cui iNews24 è giunto in L'articolo proviene da Inews24.it.

