Napoli, Chiariello: “Spalletti oltre alla Champions non può andare” (Di giovedì 5 maggio 2022) Napoli, Chiariello- Il giornalista napoletano Umberto Chiariello ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul Napoli e su Spalletti. LE SUE PAROLE “La qualificazione in Champions è indispensabile, ma era doveroso anche perché l’Atalanta e la Juventus quest’anno si sono suicidate. Sono arrabbiatissimo perché, come ha detto lo stesso Mertens, neanche nell’anno di Sarri avevamo avuto un’occasione così grande di vincere lo scudetto. Come dice Ciro il Napoli non era al di sotto di Inter e Milan. Dopo Bergamo tutti erano convinti che lo scudetto sarebbe stato conquistato dal Napoli, perciò non ci sto quando ADL dice che l’obiettivo era la Champions e che la vittoria del campionato era un di più. In questo momento nessuno vede ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)- Il giornalista napoletano Umbertoha rilasciato delle importanti dichiarazioni sule su. LE SUE PAROLE “La qualificazione inè indispensabile, ma era doveroso anche perché l’Atalanta e la Juventus quest’anno si sono suicidate. Sono arrabbiatissimo perché, come ha detto lo stesso Mertens, neanche nell’anno di Sarri avevamo avuto un’occasione così grande di vincere lo scudetto. Come dice Ciro ilnon era al di sotto di Inter e Milan. Dopo Bergamo tutti erano convinti che lo scudetto sarebbe stato conquistato dal, perciò non ci sto quando ADL dice che l’obiettivo era lae che la vittoria del campionato era un di più. In questo momento nessuno vede ...

