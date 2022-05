Kate Middleton incanta tutti ai Design Award in onore della regina Elisabetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Kate Middleton ha colpito tutti durante la sua ultima uscita in pubblico per un evento fashion. La duchessa di Cambridge, infatti, si è confermata tra le figure di spicco della moda britannica, mentre consegnava un premio a nome della regina Elisabetta al Design Museum di Londra. Il suo outfit moderno e alla moda, infatti, è subito diventato virale e ha conquistato il popolo del web. Kate, che è un’icona della moda a pieno titolo, era presente per consegnare il riconoscimento a Saul Nash, l’ultimo vincitore del Queen Elizabeth II Award for British Design. Il premio è stato istituito cinque anni fa per dare un riconoscimento al ruolo culturale e commerciale che l’industria ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022)ha colpitodurante la sua ultima uscita in pubblico per un evento fashion. La duchessa di Cambridge, infatti, si è confermata tra le figure di spiccomoda britannica, mentre consegnava un premio a nomealMuseum di Londra. Il suo outfit moderno e alla moda, infatti, è subito diventato virale e ha conquistato il popolo del web., che è un’iconamoda a pieno titolo, era presente per consegnare il riconoscimento a Saul Nash, l’ultimo vincitore del Queen Elizabeth IIfor British. Il premio è stato istituito cinque anni fa per dare un riconoscimento al ruolo culturale e commerciale che l’industria ...

