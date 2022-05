Incredibile | Passato, presente e futuro accadono contemporaneamente (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella vita di tutti i giorni non misuriamo mai il tempo. Il motivo è che il tempo inteso come un ticchettare cosmico indipendente e continuo non esiste. Newton stesso afferma che il vero tempo “t” non è misurabile. Quindi ci dobbiamo veramente chiedere cosa sia e se esista davvero un concetto temporale che ci fa ricordare un Passato, vivere un presente e sperare in un futuro? Il concetto di tempo nasconde, inoltre, un’altra insidia: possiamo andare avanti e indietro di un metro, possiamo aggiungere o togliere un chilo da un carico, ma non possiamo andare e venire nel tempo. Che questo concetto sia davvero solo un’illusione? Il tempo non esiste – curiosauro.it Passato, presente e futuro accadono in contemporanea Lo affermano anche le leggi della fisica: non c’è nulla ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella vita di tutti i giorni non misuriamo mai il tempo. Il motivo è che il tempo inteso come un ticchettare cosmico indipendente e continuo non esiste. Newton stesso afferma che il vero tempo “t” non è misurabile. Quindi ci dobbiamo veramente chiedere cosa sia e se esista davvero un concetto temporale che ci fa ricordare un, vivere une sperare in un? Il concetto di tempo nasconde, inoltre, un’altra insidia: possiamo andare avanti e indietro di un metro, possiamo aggiungere o togliere un chilo da un carico, ma non possiamo andare e venire nel tempo. Che questo concetto sia davvero solo un’illusione? Il tempo non esiste – curiosauro.itin contemporanea Lo affermano anche le leggi della fisica: non c’è nulla ...

Advertising

MarcoBertolin0 : Incredibile Ancelotti, ha passato due anni in cui se gli fosse caduto il cazzo gli sarebbe rimbalzato in culo, e da… - Ganbol74 : #RealMadridManchesterCity 3 - 1 è passato il #RealMadrid Incredibile - RedGiorgio81 : Incredibile, ero già pronto a vedere Liverpool-Man City. Invece ci tocca questo Real che per come ha passato questi… - VincEsp9 : INCREDIBILE!NON CI CREDO! CON QUESTA VITTORIA E QUESTA FINALE DOBBIAMO AGGIORNARE LE STATISTICHE DELLA STORIA DEL C… - EnricomariaSala : @GuidoCrosetto @PaoloMaddalenaA Mamma mia. Soprattutto pensando al ruolo istituzionale rivestito in passato. Incredibile! -