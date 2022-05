Incentivi auto e moto, via libera dalla Corte dei Conti. Contributi statali fino a 5.000 euro (Di giovedì 5 maggio 2022) La Corte dei Conti ha registrato oggi il decreto del Governo sugli Incentivi per l’acquisto di auto e moto a basso impatto ambientale. Un via libera che di fatto sblocca un iter burocratico che si trascinava da oltre due mesi e mezzo, dopo l’annuncio della concessione dei sussidi fatto dal premier Mario Draghi lo scorso 18 febbraio. Affinchè i fondi stanziati siano effettivamente operativi e fruibili, tuttavia, c’è bisogno di aspettare ancora un poco. Orientativamente fino a metà maggio, a meno di accelerazioni comunque auspicabili. Per l’entrata in vigore del decreto è infatti necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e contestualmente (si spera) il Ministero dello Sviluppo economico deve predisporre le Faq, che chiariscano tutti i dubbi relativi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladeiha registrato oggi il decreto del Governo sugliper l’acquisto dia basso impatto ambientale. Un viache di fatto sblocca un iter burocratico che si trascinava da oltre due mesi e mezzo, dopo l’annuncio della concessione dei sussidi fatto dal premier Mario Draghi lo scorso 18 febbraio. Affinchè i fondi stanziati siano effettivamente operativi e fruibili, tuttavia, c’è bisogno di aspettare ancora un poco. Orientativamentea metà maggio, a meno di accelerazioni comunque auspicabili. Per l’entrata in vigore del decreto è infatti necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e contestualmente (si spera) il Ministero dello Sviluppo economico deve predisporre le Faq, che chiariscano tutti i dubbi relativi ...

Advertising

repubblica : Incentivi auto e moto sbloccati: sconto fino a 5mila euro. Ecco come funzionano [di Diego Longhin] - fattiamotore : Incentivi auto e moto, via libera dalla Corte dei Conti. Contributi statali fino a 5.000 euro - MarcoScafati1 : #Incentivi #auto e moto, via libera dalla Corte dei Conti. Contributi statali fino a 5.000 euro - ANTONEL44676217 : RT @sole24ore: Incentivi auto più vicini, c’è il via libera della Corte dei conti - patrinelli : RT @sole24ore: Incentivi auto più vicini, c’è il via libera della Corte dei conti -